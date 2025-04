Wells Fargo supera previsão de lucro no 1º trimestre de 2025

O Wells Fargo teve lucro líquido de US$ 4,89 bilhões no primeiro trimestre de 2025, um pouco maior do que o ganho de US$ 4,619 bilhões de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 11. O lucro por ação do banco americano entre janeiro e março ficou em US$ 1,39, superando a previsão de analistas compilados pela FactSet, de US$ 1,23.

A receita caiu 3,4% na mesma comparação, a US$ 20,15 bilhões, vindo aquém do consenso da FactSet, de US$ 20,7 bilhões.