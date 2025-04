Transportadoras marítimas cancelam viagens aos EUA com agravamento de guerra comercial

O Porto de Los Angeles, o principal terminal de contêineres dos Estados Unidos, informou que transportadoras marítimas estão cancelando viagens previstas para chegar no próximo mês, em meio à intensificação da guerra comercial global.

Gene Seroka, diretor executivo do porto, disse em uma coletiva de imprensa nesta sexta-feira que 12 viagens já foram canceladas para o mês de maio, em comparação com sete no mesmo mês de 2024.