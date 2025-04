Taxas de juros caem com melhora externa, mas dados locais limitam alívio na ponta curta

Os juros fecharam em queda, estimulada pela melhora do apetite ao risco no exterior que também enfraqueceu o dólar e impulsionou as ações. A senha para a melhora do humor hoje veio do otimismo sinalizado pela Casa Branca em relação a um fechamento de acordo entre as partes. A curva perdeu inclinação, com as taxas longas cedendo mais do que as curtas, cuja maior resiliência esteve associada à leitura conjugada do IPCA de março com o IBC-Br de fevereiro.

No fechamento, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 estava na mínima de 14,725%, de 14,783% ontem no ajuste, enquanto a do DI para janeiro de 2027 cedia de 14,50% para 14,31%. A taxa do DI para janeiro de 2029 caía a 14,22%, de 14,44% ontem no ajuste.