Sentimento do consumidor nos EUA cai a 50,8 em abril, aponta preliminar

A pesquisa mostrou ainda que as expectativas de inflação em 12 meses subiram de 5% em março para 6,7 em abril, a leitura mais alta desde 1981 e o quarto mês de aumento consecutivo. Já para o horizonte de cinco anos, a expectativa de inflação também avançou entre um mês e outro, de 4,1% para 4,4%.

O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, caiu de 57 em março a 50,8 em abril, segundo levantamento preliminar divulgado pela instituição nesta sexta-feira, 11. O resultado representa queda bem mais intensa do que o esperado por analistas consultados pela FactSet, que projetavam recuo a 54,0.

No documento, a Universidade de Michigan também afirma que a parcela de consumidores que esperam que o desemprego aumente no próximo ano aumentou pelo quinto mês consecutivo e está no nível mais alto desde 2009.