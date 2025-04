Presidente da Comissão do IR prevê votação na Câmara em agosto

O deputado Rubens Junior (PT-MA) classificou nesta sexta-feira, 11, o sistema tributário atual como um sistema "injusto, regressivo e burro", sem "nenhum tipo de racionalidade". Presidente da Comissão Especial que vai discutir o projeto de lei que amplia a isenção do imposto de renda, Rubens frisou que é necessário "combater o modelo que faz tanto mal para a gente".

Em evento em Harvard, o parlamentar afirmou que o projeto só deve ser votado no início do segundo semestre, entre agosto e setembro - como mostrou o Broadcast Político. Rubens destacou que não há uma "pressa urgentíssima" na análise do texto, uma vez que as mudanças só vão valer no ano que vem. Segundo o deputado, o projeto enviado ao Congresso pelo governo Lula só vai ter sucesso se "cumprir a responsabilidade fiscal e a social".