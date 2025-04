Petróleo fecha dia em alta, mas mantém desempenho negativo em semana de incertezas sobre tarifa

Os contratos futuros de petróleo fecharam esta sexta-feira, 11, em alta, após caírem para o nível mais baixo em mais de quatro anos ao longo da semana, à medida que os temores de uma recessão provocada pela política tarifária do presidente Donald Trump varreram os mercados globais.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio subiu 2,38% (US$ 1,43), fechando a US$ 61,50 o barril. O Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 2,26% (US$ 1,43), alcançando US$ 64,76 o barril. No acumulado da semana, o contrato do WTI teve perda de 1,2%, enquanto o do Brent valorizou 1,8%.