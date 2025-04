Morgan Stanley supera expectativas de lucro e receita no 1º trimestre

O Morgan Stanley teve lucro líquido de US$ 4,32 bilhões no primeiro trimestre de 2025, valor 26,5% maior do que o ganho de US$ 3,41 bilhões apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta sexta-feira, 11. Entre janeiro e março, o lucro por ação do banco americano ficou em US$ 2,60, superando o consenso da FactSet, de US$ 2,23.

Já a receita teve aumento anual de 17% no trimestre, a US$ 17,74 bilhões, vindo também acima da projeção da FactSet, de US$ 16,54 bilhões.