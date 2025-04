Maioria das Bolsas da Europa fecha em queda com guerra comercial; Londres e Lisboa sobem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Na contramão, o FTSE 100, de Londres, subiu 0,64%, aos 7.964,18 pontos, após dados melhores que o esperado da produção industrial britânica em fevereiro. Em Lisboa, o PSI 20 avançou 1,81%, para 6.520,48 pontos, em movimento de recuperação, segundo analistas. Os números ainda são preliminares.

Na semana, o FTSE 100 perdeu 1,13%; o DAX e o CAC40 caíram 1,30% e 2,34%, respectivamente; FTSE MIB teve baixa de 1,79% e o PSI 20, de 1,74%. O Ibex 35 computou recuo de 1,1% na semana.

O contra-ataque chinês veio após Washington elevar as tarifas totais para 145%. Pequim, porém, afirmou que novas medidas seriam "uma piada na história da economia mundial". Já o CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, alertou que o risco de recessão agora é de 50%, tanto nos EUA quanto no cenário global.

Após aceno na quinta da União Europeia para atenuar medidas contra aos EUA, o chefe de Comércio do bloco, Maros Sefcovic, se reunirá com autoridades dos EUA em Washington na próxima segunda-feira (14).