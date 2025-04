Haddad: seria natural ocorrer uma desvalorização do dólar, que se pretendia mais gradual

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que seria natural esperar uma desvalorização do dólar em relação às outras moedas globais, por causa do seu déficit externo. Mas ponderou que, em meio a sinais contraditórios, os investidores buscam refúgio no dólar - o que leva à valorização da divisa.

"Essa contradição é que precisa ser resolvida, e não há como resolver, a não ser que o governo americano adote um discurso coerente para que sinalize para que sinalize a coerência da política econômica", afirmou Haddad. "Pela lógica, o que deveria acontecer seria uma valorização das moedas frente ao dólar."