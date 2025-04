Haddad repete que não conhece projeto para ampliar isenção na tarifa de luz

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta sexta-feira, 11, que não conhece projeto para ampliação da isenção na tarifa de luz, conforme vem repetindo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Em entrevista à BandNews FM e à BandNews TV, Haddad reconheceu que há distorções no sistema elétrico, mas disse não acreditar que uma eventual mudança envolveria o Tesouro Nacional.

"Eu não conheço o projeto, e nem a Casa Civil. Eu tomei o cuidado de telefonar para a Casa Civil para saber se tem alguma coisa tramitando, e não tem nada tramitando. Tem muita gente isenta do pagamento de energia elétrica e tem muita gente pobre que está pagando, então tem distorções no sistema. Que há distorções no sistema elétrico, não há dúvida, todo mundo sabe. Qualquer economista sabe que as distorções são muito grandes, mas não me parece que o projeto envolva o Tesouro Nacional", disse o ministro da Fazenda.