Haddad: Ministério das Relações Exteriores e Alckmin estão em 'contato permanente' com os EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira, 11, que tanto o Ministério das Relações Exteriores (MRE) como o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, estão "em contato permanente" com as autoridades dos Estados Unidos para negociar a diminuição ou eliminação das tarifas de 10% sobre produtos brasileiros exportados ao país.

"Estão em contato permanente com os Estados Unidos, para que o Brasil faça valer as suas prerrogativas de parceiro preferencial dos Estados Unidos aqui na América do Sul", afirmou o ministro, em entrevista à BandNews FM e à BandNews TV. "Governos entram e saem, mas a relação entre os povos é mantida com a diplomacia, em que o Brasil tem uma tradição exemplar."