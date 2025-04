FNCE critica 'falta participação social' na reforma do setor elétrico e pede consulta pública

A FNCE é presidida por Luiz Barata, que foi diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e secretário-executivo do MME. É mencionado que há um ano o presidente Lula convocou uma reunião com especialistas do setor elétrico brasileiro para discutir formas de reduzir a tarifa de energia elétrica, dentre outros pontos. "Até o momento, o que se viu foram medidas provisórias duvidosas ou ideias vagas e populistas", declarou a Frente.

No ano passado, havia grande expectativa em torno do envio do texto da reforma do setor elétrico ao Congresso. Com a agenda lotada de votações de interesse do governo na reta final do recesso parlamentar, o esperado projeto não foi encaminhado ao Legislativo e, pela última previsão, será enviado à Casa Civil neste mês.

Outra forma de ampliar a participação social, segundo a FNCE, é a constituição de um grupo de trabalho, a exemplo de reformas no setor em 1998 e 2004. No segundo semestre do ano passado, o MME organizou um evento com a participação de especialistas e entidades do setor privado, que puderam apresentar propostas e ideias gerais.

O texto da reforma do setor elétrico abarca a ampliação da faixa de consumo elegível para a tarifa social na conta de luz, de 50 quilowatts por mês (kW/mês) para 80 kW, a abertura do mercado para médios e pequenos consumidores, bem como a correção de rumo na distribuição dos subsídios arcados via tarifa de energia.

De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, mais de 60 milhões de pessoas serão beneficiadas com a gratuidade de energia até o consumo de 80 quilowatts kW/mês. Na prática, o número de beneficiados indicado representa uma ampliação de 50% no número de pessoas beneficiadas, em relação aos atuais 40 milhões com direito de acesso à tarifa social, dentro da regra atual, em que há um escalonamento de descontos na conta de luz.