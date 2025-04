Fitch reafirma rating da Espanha em 'A-' com perspectiva positiva

Segundo a Fitch, os ratings da Espanha são sustentados por indicadores de governança consistentes com a categoria de rating 'A' e por uma estrutura institucional robusta, reforçada pela participação na zona do euro, apesar de um índice de dívida pública ainda elevado.

A Fitch Ratings reafirmou o rating de longo prazo de inadimplência do emissor em moeda estrangeira (IDR) da Espanha em 'A-'. A perspectiva é positiva.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Já a perspectiva positiva reflete as expectativas de maior crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) espanhol em relação a seus pares, graças aos fundamentos macroeconômicos positivos, pelo baixo endividamento do setor privado e pelo fortalecimento da competitividade externa, explica a agência de classificação de risco.

"Esperamos que essas melhorias estruturais atenuem alguns dos impactos das tarifas globais mais altas sobre a economia doméstica e reduzam a volatilidade macroeconômica de longo prazo", acrescenta.