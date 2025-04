Conselheiro da Casa Branca afirma que Trump é 'negociador chefe' das tarifas com outros países

As atuais negociações comerciais dos Estados Unidos "são muito diferentes daquelas do primeiro mandato" do presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou o conselheiro econômico da Casa Branca, Peter Navarro. Segundo ele, o país busca "justiça" em suas relações com a China, que, de acordo com Navarro, "se aproveitou" dos norte-americanos por anos.

Em entrevista à Fox Business, o conselheiro de Trump destacou que Washington está em tratativas com Austrália, Reino Unido, Japão e Coreia do Sul.