Trump reafirma que quer alcançar acordo com a China e 'restabelecer' condições comerciais

O presidente dos EUA, Donald Trump, reafirmou que quer alcançar um acordo com a China e "restabelecer" as condições de relação comercial bilateral. "Vamos ver o que acontece com a China", afirmou a repórteres, após reunião de gabinete do governo. "Em alguns sentidos, Xi Jinping presidente da China tem sido meu amigo por muitos anos e espero conversar com ele."

O presidente sinalizou que autoridades chinesas já teriam entrado em contato para negociar um acordo, mas afirmou que não poderia revelar quem. "Só posso dizer que estou esperançoso", comentou. Contudo, ele também reiterou críticas a potência asiática, alegando que o tratamento injusto com os EUA "destruiu o país", que só agora "está voltando a ficar de pé".