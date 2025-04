Trump ameaça tarifas e sanções ao México por descumprimento de tratado sobre água

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse na noite desta quinta-feira, 10, que pode impor tarifas e sanções ao México se o país continuar a não cumprir suas obrigações com o Tratado da Água de 1944.

"O México DEVE ao Texas 1,3 milhão de acre-pés de água de acordo com o Tratado da Água, mas infelizmente o México está violando sua obrigação. Isso é muito injusto e está prejudicando muito os agricultores do sul do Texas", escreveu ele na rede social Truth.