Peru: BC mantém taxa básica de juros em 4,75%

O Banco Central da Reserva do Peru (BCRP) manteve a taxa básica de juros em 4,75%, após mantê-la inalterada nas últimas duas reuniões. O BC indicou que as decisões seguirão as informações mais recentes de inflação.

Em comunicado, a autoridade monetária peruana destaca que a decisão teve como contexto as expectativas de inflação para doze meses, que permaneceram em 2,28% em março, dentro do intervalo da meta. No mês passado, a taxa mensal da inflação total foi de 0,81%.