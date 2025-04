Para membro do Fed, recentes anúncios de tarifas aumentaram a incerteza econômica

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Kansas City, Jeffrey Schmid, afirmou, em discurso preparado para uma mesa redonda, nesta quinta-feira, 10, que os recentes anúncios de tarifas aumentaram a incerteza econômica e coincidiram com um declínio no sentimento do consumidor e aumentos nas expectativas de inflação de curto prazo. Segundo ele, também foi observado um aumento nos riscos de alta da inflação, com riscos de baixa elevados para as perspectivas de emprego e crescimento econômico.

"Estou preocupado que qualquer novo aumento nos preços aumente ainda mais expectativa de inflação", disse Schmid, ao ressaltar que a política atual e o ambiente econômico tornaram-se "consideravelmente mais complicados".