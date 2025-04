Integrante do BCE defende remoção de barreiras para integração bancária na UE

A presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE), Claudia Buch, defendeu nesta quinta-feira, 10, que remover as barreiras para integração bancária na União Europeia (UE) pode trazer benefícios para o bloco e ajudar na criação do Mercado Único de Capitais. "Os depósitos transfronteiriços estão reduzidos, as fusões e aquisições têm sido limitadas e as carteiras de ativos dos bancos têm um forte enfoque doméstico", apontou, em discurso preparado para evento SGH Warsaw School of Economics.

Claudia Buch argumentou que a integração pode permitir que os bancos utilizem melhor recursos tecnológicos e consigam benefícios da melhora na diversificação de risco.