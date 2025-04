Ibovespa cai com NY e petróleo por temor com escalada da guerra das tarifas

A queda do petróleo e das bolsas norte-americanas reflete no Ibovespa nesta quinta-feira, 10. O recuo é moderado, em parte, na alta de 3,06% do minério de ferro em Dalian, na China, e no avanço de 0,8% no volume de serviços em fevereiro ante janeiro - acima do teto das projeções.

"O petróleo está caindo em torno de 4,00%, e o mercado vem precificando desde o anúncio do tarifaço pelos Estados Unidos na última semana, a cotação muito baixa. Saiu da casa dos US$ 71 o barril, para a faixa dos US$ 60, o que eleva a preocupação com uma atividade econômica mais baixa por conta das tarifas", diz Kevin Oliveira, sócio e advisor da Blue3.