Haddad diz que Lula recomenda prudência com os EUA e destaca 'diálogo aberto' com o país

"Não há uma diretriz clara e as pessoas estão com muita insegurança sobre o que está acontecendo com o governo dos Estados Unidos. Não é possível, nesses poucos dias transcorridos, fazer uma avaliação criteriosa. Então, qualquer coisa que eu falasse aqui pode ser desmentida amanhã, a depender dos desdobramentos do que vai acontecer", disse Haddad a jornalistas.

O ministro lembrou que o Brasil, assim como outros países da América Latina, recebeu um tratamento diferenciado no conjunto do tarifaço anunciado na semana passada, ponderando que as "coisas mudaram de novo" nesta semana, com a tarifa mais alta valendo apenas para a China.

"Porque nós temos comércio crescente com os três blocos econômicos. Então, nós vamos sempre investir na política, na economia, no multilateralismo. Isso tem sido o mantra do presidente Lula, investir no multilateralismo", disse Haddad, ao ser questionado se o Brasil ampliaria sua relação comercial com a China neste momento.

O ministro apontou que o Brasil está não só aumentando o comércio exterior como ampliando os mercados abertos para commodities, outros bens e serviços.

Segundo Haddad, a aproximação para o País firmar mais parcerias também envolve conversas com países europeus, como a Alemanha. "Eu tive, na véspera do anúncio do tarifaço do Trump [Donald Trump, presidente dos EUA], eu tive com o ministro das Finanças da França e fui convidado, talvez, não sei se a agenda vai me permitir, de ter uma conversa também com o governo da Alemanha, no sentido de também buscar uma maior aproximação com a Europa, que também está buscando alternativas", disse.