Em entrevista com Galípolo, Loyola destaca estabilidade da moeda como ativo para o BC

No segundo episódio da série de entrevistas com ex-presidentes do Banco Central conduzidas pelo atual chefe da autarquia, Gabriel Galípolo, Gustavo Loyola destacou como principal mudança na atuação da autoridade monetária a conquista da estabilidade da moeda após a introdução do Plano Real, em 1995.

"Hoje, quando você fala em estabilidade de moeda, você não está falando de uma abstração mais, acho que naquela época, para a maioria das gerações, era uma abstração", disse Loyola, que presidiu o BC em duas ocasiões, de 1992 a 1993 e de 1995 a 1997. "Acho que hoje, quando você fala em inflação, quando você fala em meta de inflação, você não está abstraindo."