Déficit do governo dos EUA aumenta para US$ 1,3 trilhão no 1º semestre fiscal de 2025

O déficit do governo dos EUA aumentou para US$ 1,307 trilhão na primeira metade do ano fiscal de 2025 (outubro a março), segundo dados divulgados pelo Departamento do Tesouro norte-americano nesta quinta-feira, 10.

Apenas o déficit de US$ 1,706 trilhão no primeiro semestre do ano fiscal de 2021, durante a pandemia de covid-19, foi maior.