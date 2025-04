Conab informa que 7ª previsão para safra 2024/25 indica recorde de 330,33 milhões de t

Segundo comunicado da Conab, o incremento estimado pela estatal se deve a uma maior área plantada, previsto em 81,67 milhões de hectares, com incorporação de 1,7 milhão de hectares em relação a 2023/24 (mais 2,2%) e às condições climáticas planejadas registradas na primeira safra nas principais regiões produtoras. "As perspectivas positivas para o clima também dão suporte para o desenvolvimento das culturas na segunda safra. Neste cenário, espera-se uma recuperação da produtividade em 8,6%, estimada em 4.045 quilos por hectare", disse a Conab.

A produção brasileira de grãos na safra 2024/25, cuja colheita das culturas de primeira safra está em fase adiantada, deve atingir 330,3 milhões de toneladas, o que corresponde a um aumento de 10,9%, ou 32,6 milhões de t a mais, em comparação com a temporada anterior 2023/24, que foi de 297,75 milhões de t. O volume, se confirmado, além de ser o maior já registrado na série histórica da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que divulgou nesta quinta-feira, 10, seu 7º Levantamento da Safra de Grãos 2024/25. Na comparação com a pesquisa anterior, de março, houve uma elevação de 0,6%, ou 2,02 milhões de t a mais.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dentre os produtos cultivados, a soja deve registrar o maior volume já colhido no País. Nesta safra, a Conab prevê uma produção de 167,87 milhões de toneladas, resultado 20,1 milhões de toneladas superior à safra passada, ou 13,6%. "O Centro-Oeste, principal região produtora do grão, deve registrar um novo recorde de produtividade média das atividades com 3.808 quilos por hectare, superando o ciclo 2022/23", destacou a Conab. Em Mato Grosso a colheita já atinge 99,5% da área semeada com a produtividade média alcançado 3.897 quilos por hectares, a maior já registrada no Estado. Cenário semelhante é visto em Goiás, onde os trabalhos de colheita já atingem 97% da área com uma produtividade de 4.122 kg/ha.

Com a colheita da soja avançada, o plantio do milho 2ª safra está próximo de ser finalizado. A produção total do cereal, somados os três ciclos da cultura, está estimada em 124,74 milhões de toneladas em 2024/25, um crescimento de 9 milhões de toneladas em relação ao ciclo passado, ou 7,8%. Só na segunda safra do grão é esperada uma colheita de 97,89 milhões de toneladas (aumento de 8,5% ante 2023/24, que foi de 90,26 milhões de t), resultado de uma maior área plantada, estimada em 16,9 milhões de hectares, combinada com uma recuperação de 5,5% na produtividade média prevista em 5.794 quilos por hectare.

A colheita de arroz também continua em bom ritmo, com mais de 60% da área plantada já colhida, observou a Conab. As condições climáticas nas principais regiões produtoras, até o momento, são desenvolvidas para o desenvolvimento da cultura. Aliado ao manejo adotado pelos agricultores, a produtividade média deve registrar recuperação de 7,2%, estimada em 7.061 quilos por hectare. A área também deve crescer em torno de 7%, chegando a 1,72 milhão de hectares. Com isso, a produção deve registrar uma alta de 14,7%, alcançando 12,15 milhões de toneladas.

Para o algodão, a expectativa de produção recorde vem se confirmando. O planejamento está concluído com estimativa de área em 2,1 milhões de hectares, crescimento de 6,9% sobre a safra 2023/24. Já para a produção de pluma é esperada uma colheita de 3,89 milhões de toneladas, 5,1% acima do volume produzido na safra anterior (3,70 milhões de t).