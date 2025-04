Chefe de assessores econômicos diz que Trump busca ganhar tempo para fechar acordos comerciais

O presidente do Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na sigla em inglês) do governo dos EUA, Stephen Miran, disse que o presidente norte-americano, Donald Trump, está tentando ganhar tempo para fechar acordos econômicos com a suspensão de 90 dias das tarifas recíprocas anunciada na quarta-feira, 9 .

"Temos dezenas e dezenas de países batendo à nossa porta, querendo conversar conosco para criar esses acordos comerciais", afirmou Miran em entrevista à emissora CNBC, transmitida nesta quinta-feira, 10.