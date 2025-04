Ceará tem alta nos serviços em fevereiro e ocupa 4º lugar no Brasil

O setor de serviços cearense obteve o 4º maior crescimento do Brasil em relação a 2024 / Crédito: FCO FONTENELE

O Ceará apresentou o quarto melhor desempenho do Brasil no volume de serviços em fevereiro ante igual mês do ano anterior, com um avanço de 9%. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O Estado ficou atrás apenas de Tocantins (12,2%), Sergipe (11,9%) e Mato Grosso (10,9%), e obteve um resultado 4,8 pontos percentuais (p.p.) acima do registrado nacionalmente (4,2%). Confira o ranking completo abaixo:

Vale destacar que dos períodos apontados, apenas os dados que comprovam a variação entre janeiro e fevereiro deste ano consideram o ajuste sazonal. Sobre as atividades de divulgação, em fevereiro, em relação à 2023, todas apresentaram avanços, com destaque para outros serviços (18,6%) e serviços de informação e comunicação (12,8%). Confira o desempenho do Ceará no setor de serviços por atividade de divulgação: Outros serviços: 18,6%



Serviços de informação e comunicação: 12,8%



Transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio: 12,3%



Serviços profissionais, administrativos e complementares: 3,5%



Serviços prestados às famílias: 1,7%

Turismo cearense cresce 8,5% em relação a fevereiro de 2024 Com um crescimento de 8,5%, as atividades turísticas do Ceará tiveram, em fevereiro de 2025 ante ao mesmo mês do ano passado, um desempenho 1,2 p.p. mais alto que o nacional (7,3%).

Também houve alta no acumulado do ano, com 4,3%. Entretanto, na comparação com o mês imediatamente anterior, ou seja, janeiro, o setor de turismo do estado manteve a estabilidade (0,1%). Quanto ao indicador de receita nominal de atividades turísticas, o do Ceará foi o menor do Brasil na passagem de janeiro para fevereiro, com uma redução de 15,5%. Porém, o desempenho se manteve 11,4% maior do que o do ano passado. Cenário nacional Em fevereiro de 2025, o volume de serviços no Brasil cresceu 0,8% frente ao mês anterior, na série com ajuste sazonal. Com isso, o setor se encontra 16,2% acima do nível pré-pandemia (fevereiro de 2020) e 1% abaixo do ponto mais alto da série histórica (outubro de 2024).

Na série sem ajuste sazonal, frente a fevereiro de 2024, o volume de serviços avançou 4,2%, sua 11ª taxa positiva consecutiva. O acumulado no ano foi de 2,6% e o acumulado em 12 meses foi 2,8%. A expansão de 0,8% do volume de serviços em fevereiro de 2025, na série com ajuste sazonal, foi acompanhada por quatro das cinco atividades investigadas, com destaque para o setor de informação e comunicação (1,8%), que registrou o quarto resultado positivo seguido. Os demais avanços ficaram com os serviços profissionais, administrativos e complementares (1,1%), os outros serviços (2,2%) e os prestados às famílias (0,5%).