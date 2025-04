Bolsas da Europa fecham em forte alta a reboque de NY ontem com trégua tarifária dos EUA

As bolsas da Europa registraram forte recuperação nesta quinta-feira, 10, embaladas pelo alívio trazido pela suspensão temporária das tarifas recíprocas acima de 10% para países que não retaliaram os Estados Unidos, uma medida que beneficiou diretamente a União Europeia. Mesmo com os ganhos, os principais índices de Frankfurt, Paris e Lisboa terminaram nas mínimas do dia, temperando a alta da véspera em Wall Street com o ajuste em queda dos mercados acionários norte-americanos nesta quinta.

Em Londres, o FTSE 100 avançou 3,04%, aos 7.913,25 pontos. O CAC 40, de Paris, subiu 3,83%, para 7.126,02 pontos, mínima do dia, enquanto o Ibex 35, de Madri, ganhou 4,3%, aos 12.307,60 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 teve alta de 2,41%, a 6.404,79 pontos. Já o FTSE MIB, de Milão, avançou 4,73%, aos 34.277,09 pontos. O índice DAX, da Bolsa de Frankfurt, subiu 4,53%, para 20.562,73 pontos, na mínima intradiária. Os dados ainda são preliminares.