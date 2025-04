Trump assina novas ordens executivas e volta a celebrar bons resultados de hoje de Wall Street

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a celebrar os resultados do mercado financeiro desta quarta-feira, 9, dizendo que os "bons resultados de hoje no mercado de ações poderiam continuar". O republicano creditou o movimento à suspensão de tarifas e à confiança em sua política econômica. "Empresas estão vindo para cá pois, quando produzem aqui, não são tarifadas", disse. Segundo ele, os EUA já somam "mais de US$ 7 trilhões em investimentos empresariais" desde que assumiu.

Em evento no Salão Oval, na Casa Branca, Trump ainda assinou uma série de ordens executivas voltadas à economia doméstica. Entre elas, medidas para "eliminar regras que favorecem monopólios", desregulamentar setores como o de aparelhos hidráulicos e ampliar o acesso de novos competidores ao mercado, derrubando normas que "promovem o monopólio diretamente" ou funcionam como "barreiras anticompetitivas".