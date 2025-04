Trump eleva para 125% as tarifas contra a China e reduz taxas de outros países

O presidente dos EUA, Donald Trump , anunciou nesta quarta-feira, 9, que aumentará a tarifa cobrada da China pelos Estados Unidos da América para 125% , com vigência imediata. A China tinha anunciado uma retaliação, com tarifa superior a 80% contra os produtos americanos.

Ao mesmo tempo que elevou o tom contra os chineses, o republicano fez um aceno aos parceiros que não o retaliaram e colocou um limite de 10% nas taxas cobradas aos demais países por 90 dias.

"Com base no fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos Estados Unidos, incluindo os Departamentos de Comércio, do Tesouro e o USTR, para negociar uma solução para os assuntos que estão sendo discutidos em relação a comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação de moedas e tarifas não monetárias, e que esses países não tenham, por minha forte sugestão, retaliado de qualquer maneira, forma ou jeito contra os Estados Unidos, autorizei uma PAUSA de 90 dias", continuou.

Veja a fala completa do presidente Donald Trump:

"Em algum momento, espero que em um futuro próximo, a China perceberá que os dias de roubo dos EUA e de outros países não são mais sustentáveis ou aceitáveis. Por outro lado, e com base no fato de que mais de 75 países convocaram representantes dos Estados Unidos, incluindo os Departamentos de Comércio, do Tesouro e o USTR, para negociar uma solução para os assuntos que estão sendo discutidos em relação a comércio, barreiras comerciais, tarifas, manipulação de moedas e tarifas não monetárias, e que esses países não tenham, por minha forte sugestão, retaliado de qualquer maneira, forma ou jeito contra os Estados Unidos, autorizei uma PAUSA de 90 dias e uma Tarifa Recíproca substancialmente reduzida durante esse período, de 10%, também com vigência imediata."