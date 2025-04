Taxas de juros desaceleram ritmo de alta após Trump anunciar trégua tarifária

Os juros futuros fecharam a sessão desta quarta-feira, 9, em alta, mas bem menor do que o que se via pela manhã. O alívio veio do anúncio do governo Trump de um piso temporário de 10% nas tarifas recíprocas a países que não retaliaram os EUA. A reação das taxas, porém, foi moderada em comparação ao que se viu na Bolsa e no câmbio. O dólar fechou a sessão longe dos R$ 6, em baixa de mais de 2%. O avanço dos rendimentos dos Treasuries foi apontado como limitador de um alívio maior na curva local, que seguiu à tarde apontando a probabilidade zero de corte da Selic este ano.

A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,805%, de 14,760% ontem no ajuste, e a do DI para janeiro de 2027 subiu de 14,32% para 14,47%. O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 14,35%, de 14,27%.