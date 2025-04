Taxa de 104% dos EUA sobre os produtos chineses começa e China ratalia; confira

Estados Unidos e China: travam verdadeira guerra comercial / Crédito: Charly Triballeau, Elvis Barukcic/AFP

Os Estados Unidos começaram a aplicar nesta quarta-feira, 9, taxas de 104% para produtos chineses. Em retaliação, a China divulgou que as tarifas que serão aplicadas amanhã, 10, passarão de 34% para 84%. No comunicado, o Ministério de Finanças chinês, afirmou que as taxas aplicadas pelo país norte-americano são "um erro atrás do outro".

Com o posicionamento, a bolsa de valores do País fechou em alta hoje, 9, com crescimento de 1,31%, apesar de ter operado no vermelho ao longo da madrugada. Entenda tarifaço do Trump No dia 2 deste mês, Donald Trump anunciou uma tarifa mínima universal de 10% a todos os produtos importados pelos Estados Unidos. A medida entrou em vigor no último sábado, dia 5. Segundo o político, a medida foi “gentil” e visa tornar os “Estados Unidos grande novamente”. Ao todo, foram afetados 185 países, destes 106 receberam a taxação de 10%.

A China e a União Europeia estão entre as localidades que receberam taxas maiores. Os aumentos dos impostos sobre as importações foram de 20% e 34%, respectivamente. Os valores entraram em vigor hoje, 9, porém, a taxa imposta ao país asiático passou para 84%, conforme explicado mais acima. Assim, como anteriormente Trump já havia aplicado tarifa de 20% para a China, a taxa total chegou a 104%.