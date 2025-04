Tarifas anunciadas são muito mais elevadas e amplas do que o esperado, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Minneapolis, Neel Kashkari, afirmou, em artigo publicado nesta quarta-feira, 9, que as tarifas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos são "muito mais elevadas e amplas do que o esperado. Ele apontou que as novas políticas já resultaram em um efeito econômico direto e choque na confiança também superiores ao antecipado pelo banco central dos EUA.

"É muito arriscado ignorar os efeitos inflacionários das tarifas", escreveu o dirigente, acrescentando que "nenhuma resposta de política monetária, para cima ou para baixo, pode ser descartada."