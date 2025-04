Representante de Comércio dos EUA fala em avanço em negociações, mas destaca críticas ao Brasil

Um dos focos das críticas foi o Brasil, com quem os EUA têm "grande déficit comercial no etanol".

O representante de Comércio dos EUA (USTR), Jamieson Greer, afirmou que o país está "avançando bem rápido em negociações sobre tarifas" com diversos países, em meio a esforços para "reequilibrar o comércio exterior" americano. Em declaração ao Congresso, Greer destacou que as medidas tarifárias representam a "maior mudança nas relações comerciais da história dos EUA desde que deixamos a China, infelizmente, entrar na OMC [Organização Mundial do Comércio]".

Greer ressaltou que as "taxas que o Brasil cobra sobre etanol são muito maiores do que as que cobramos", mas ponderou que o problema "não será resolvido do dia para a noite, mas estamos no caminho". Um comunicado anterior da Casa Branca já mencionava o etanol brasileiro: "Brasil (18%) impõe tarifas mais altas que os EUA (2,5%)".

Sobre as negociações com outros países, o conselheiro citou conversas com o Reino Unido, que "quer trabalhar e chegar a um acordo conosco".

Ele também afirmou que "muitos países entenderam os problemas de déficit comercial apontados por Trump", que tem deixado claro sua disposição para dialogar, segundo ele.

Greer reforçou que o presidente Donald Trump busca "trazer de volta a produção industrial ao país". Sobre fármacos, confirmou: "Trump já disse que vai impor" tarifas.