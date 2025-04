Projeções preliminares sugerem que comércio entre China-EUA pode diminuir até 80%, diz OMC

A diretora-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Ngozi Okonjo-Iweala, afirmou, em declaração publicada nesta quarta-feira, 9, que a escalada das tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China representa "um risco significativo de uma forte contração do comércio bilateral". Disse também que projeções preliminares sugerem que o comércio de mercadorias entre as duas economias pode diminuir em até 80%.

Segundo a representante do cartel, os efeitos macroeconômicos negativos não se limitarão aos dois países, mas se estenderão a outras economias, especialmente às nações menos desenvolvidas. "Uma divisão da economia global em dois blocos poderia levar a uma redução de longo prazo do PIB real global em quase 7%", acrescentou.