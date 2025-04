Premiê do Canadá diz que iniciará conversas com Trump sobre nova relação econômica

Em registro no X, Carney elogiou a decisão do mandatário americano de determinar uma pausa parcial em suas tarifas recíprocas.

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse nesta quarta-feira, 9, que iniciará, imediatamente, negociações sobre uma nova relação econômica e de segurança com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A pausa nas tarifas recíprocas anunciada pelo presidente Trump é um alívio bem-vindo para a economia global", ponderou.

Nesta quarta-feira, Trump anunciou implementou uma pausa de 90 dias para as tarifas recíprocas mais altas que havia imposto às nações que o governo vê como "maus atores" no comércio - exceto a China. Para o país asiático, a tarifa imposta passou para 125%, "com efeito imediato".

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse que "agora temos um piso temporário de 10% nas tarifas recíprocas".