Petróleo inverte rumo e fecha em alta com pausa de 90 dias nas tarifas dos EUA

Os contratos futuros de petróleo inverteram o sinal e fecharam a quarta-feira, 9, em alta após o presidente americano, Donald Trump, anunciar uma pausa de 90 dias, com vigência imediata, na aplicação das tarifas recíprocas de importação para os países que não retaliaram os Estados Unidos. Antes do anúncio, os preços da commodity caiam para os níveis mais baixos em mais de quatro anos.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato de petróleo WTI para maio subiu 4,65% (US$ 2,77), fechando a US$ 62,35 o barril. O Brent para junho, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), avançou 4,23% (US$ 2,66), alcançando US$ 65,48 o barril.