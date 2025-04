Justiça determina reintegração imediata de empregados demitidos pela Eletronuclear

A juíza titular da 8ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, Valeska Pereira, concedeu liminar determinando a imediata reintegração dos empregados demitidos pela Eletronuclear, mantendo cargos e funções que ocupavam antes da dispensa, inclusive com pagamento de todos os salários, acrescidos de todos reajustes legais, sob pena de multa diária à companhia.

A liminar determina ainda que a Eletronuclear suspenda o plano de demissão e que resguarde a liberdade de negociação coletiva em relação ao dissídio coletivo em andamento.