Flexibilização de Trump em tarifas faz 85 ações, de 87, subirem no Ibovespa

A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de colocar em vigor, por 90 dias, apenas a tarifa mínima de 10% para os países que não retaliaram os Estados Unidos abriu espaço para uma recuperação do Ibovespa (+3%) e das bolsas de Nova York (Nasdaq, +12%), sob duas interpretações. A primeira, de que a flexibilização afasta as chances de uma recessão na maior economia do mundo. A segunda, de que o governo americano estaria disposto a se sentar para negociar com a China - e esta ganhou ainda mais força após o próprio Trump afirmar que "um acordo será feito com a China e com todos os países".

O Ibovespa fechou em alta de 3,12%, aos 127.795,93 pontos, e o ganho na carteira foi quase generalizado - de 87, 85 subiram, com exceção de Automob e CPFL Energia, que fecharam estáveis.