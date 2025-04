Endividamento das famílias sobe a 48,7% em janeiro, de 48,4% em dezembro, revela BC

O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro passou de 48,4% em dezembro (dado revisado) para 48,7% em janeiro, informou o Banco Central nesta quarta-feira, 9. O recorde histórico foi atingido em julho de 2022, com 49,9%. Descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento passou de 30,3% para 30,6%.

O programa Desenrola, encerrado em maio de 2024, promoveu a renegociação de R$ 53,07 bilhões em dívidas, ou 0,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo o Ministério da Fazenda, ele levou a uma queda de 8,7% na inadimplência da população de baixa renda, público prioritário do programa. Das 15,06 milhões de pessoas atendidas, 5 milhões eram desse grupo e negociaram, somados, R$ 25,43 bilhões em débitos.