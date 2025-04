Bowman: Crescimento do arcabouço regulatório nos EUA impôs custo desnecessário a bancos

A governadora do Federal Reserve, Michelle Bowman, avalia que o crescimento exponencial do arcabouço regulatório dos Estados Unidos impôs custos desnecessários e significativos aos bancos e seus clientes.

Em discurso preparado para sua audiência de confirmação como escolhida para ser vice-presidente de supervisão do conselho de governadores do Fed, Bowman afirma que o arcabouço regulatório se tornou excessivamente complexo e redundante, com requisitos conflitantes e sobrepostos.