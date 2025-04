Após reunião com Petrobras, FUP vê Fafen-PR voltando a operar em junho

Após dois anos de paralisação, a Fábrica de Fertilizantes de Araucária (Fafen-PR), no Paraná, poderá voltar a operar até o início de junho, informou em nota a Federação Única dos Petroleiros (FUP). A entidade se reuniu na terça-feira, 8, com o diretor de Processos Industriais da Petrobras, William França, para dar continuidade às negociações sobre o efetivo e as condições operacionais da fábrica.

Segundo a FUP, a reabertura da Fafen-PR é considerada fundamental, não apenas para o setor petroquímico, mas também para a economia nacional.