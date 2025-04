Alckmin agradece Argentina por resultado positivo no setor brasileiro de veículos

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, agradeceu aos argentinos pelo resultado positivo no setor brasileiro de veículos no primeiro trimestre. A declaração foi feita em redes sociais nesta quarta-feira, 9.

Conforme um balanço divulgado na terça, 8, pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a exportação de veículos cresceu 40,6% no primeiro trimestre deste ano, na comparação anual, totalizando 115,6 mil unidades, resultado puxado pelo aumento de 120% dos embarques para a Argentina.