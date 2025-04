Governo cria plano para combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres

A medida foi anunciada no Diário Oficial da União (DOU) e, segundo a portaria, ficará vigente até 2027

Para promover iniciativas que contribuam para reduzir as desigualdades no mercado de trabalho, o Governo Federal instituiu, nesta terça-feira, 8, o “Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens” .

Dentre os objetivos do programa estão: a ampliação do acesso das mulheres ao mundo do trabalho, a permanência delas nas atividades laborais e a valorização e ascensão dessas profissionais.

No que concerne às diretrizes, elas focam tanto na igualdade remuneratória e de oportunidades, quanto na qualidade do trabalho, eliminação de violências e assédios, transversalidade étnico-racial e na responsabilidade compartilhada do cuidado de dependentes.

Monitorar a execução do Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens



Avaliar as ações e formular propostas de alteração do Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens



Sugerir outras medidas necessárias à implementação do Plano Nacional de Igualdade Salarial e

Laboral entre Mulheres e Homens



Apresentar relatório anual sobre a implementação do Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens

Diferença salarial entre homens e mulheres no Brasil é de 20%

Além disso, segundo o DOU, a ação será gerida por um Comitê Gestor Interministerial, formado por seis ministérios governamentais, com a coordenação do Ministério das Mulheres.

Segundo levantamento realizado pelos ministérios da Mulher e do Trabalho e Emprego (MTE), divulgado nessa segunda-feira, 7, as mulheres brasileiras receberam salários, em média, 20,9% menores do que os homens em 2024.