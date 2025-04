Dólar reduz queda intradia em meio à cautela por tarifas

O dólar desacelera a queda intradia no mercado à vista na manhã desta terça-feira, 8, que se alinha à desvalorização predominante da divisa americana no exterior frente às moedas emergentes e também às principais em manhã de correção técnica global.

A China já respondeu que tomará novas "contramedidas resolutas" se os EUA ampliarem as tarifas ao país asiático, após o presidente Donald Trump dar um prazo até às 13h de Brasília desta terça para Pequim remover a tarifa recíproca de 34% imposta em retaliação aos 34% dos EUA sobre produtos chineses, na semana passada. Trump ameaça com sobretaxa adicional de 50%, totalizando 104%, considerando ainda os 20% aplicados em março sobre a China devido ao comércio de fentanil aos EUA.

O Banco do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) definiu a chamada fixação do yuan em 7,2038 em relação ao dólar nesta terça-feira. Foi a primeira vez desde setembro de 2023 que a taxa de referência ultrapassou 7,20. O limite observado de perto é visto como um indicador da atitude de Pequim em relação ao suporte à moeda em meio à guerra comercial com os EUA.

No mercado local, o setor público consolidado teve déficit primário de R$ 18,973 bilhões em fevereiro, o melhor resultado para o mês desde 2022 e menor que o déficit esperado no mercado (R$ 26,250 bilhões). Em 2025 até fevereiro, houve superávit de R$ 85,122 bilhões (4,43% do PIB) e em 12 meses, déficit de R$ 15,885 bi (0,13% do PIB).

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou a 0,05% na primeira prévia de abril, após alta de 0,29% na mesma leitura do mês de março, segundo a FGV.