Strategy prevê prejuízo no primeiro trimestre de 2025 após queda no preço do bitcoin

A Strategy, antiga MicroStrategy, projeta prejuízo no primeiro trimestre e alertou para a possibilidade de novas perdas, à medida que o valor de seus ativos em criptomoedas segue em queda. A empresa de software que investe em bitcoin informou nesta segunda-feira que acumulou US$ 5,91 bilhões em perdas não realizadas com seus ativos digitais no trimestre encerrado em 31 de março.

Apesar de um benefício fiscal de US$ 1,69 bilhão, esse resultado deve levar a um prejuízo líquido no período, segundo a Strategy.