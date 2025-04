Produção industrial da Alemanha cai 1,3% em fevereiro ante janeiro

A produção industrial da Alemanha caiu 1,3% de janeiro para fevereiro, segundo dados com ajustes sazonais publicados nesta segunda-feira, 7, pelo Destatis, o escritório de estatísticas do país. A queda foi maior do que a esperada por analistas consultados pela FactSet, que previam baixa de 0,9% no período. Na comparação anual, a produção da indústria alemã recuou 4% em fevereiro. De acordo com o Destatis, o resultado negativo se deveu principalmente à queda observada na indústria da construção, que cedeu 3,2%.