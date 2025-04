Probabilidade de recessão nos EUA aumentou 'significativamente', diz premiê canadense

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou nesta segunda-feira, 7, que a probabilidade de recessão nos Estados Unidos aumentou "significativamente". A declaração foi dada em entrevista coletiva em meio à imposição de tarifas pelo governo de Donald Trump. De acordo com o premiê, é "muito difícil" para o Canadá evitar as consequências da crise no país vizinho. "Não podemos controlar os EUA, não podemos controlar as ações do presidente Trump, mas podemos fazer algo no Canadá", disse ao destacar a importância de diversificar as relações comerciais com outros países.