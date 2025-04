Pesquisa da Febraban aponta que bancos reduziram de 15,25% a 15% projeção de Selic terminal

Entre fevereiro e março, os bancos brasileiros reduziram de 15,25% ao ano para 15% a expectativa de Selic ao final do atual ciclo de alta, de acordo com pesquisa da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A projeção das instituições é que os juros básicos do País cheguem a este patamar em junho, e que permaneçam estáveis até pelo menos novembro.

A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 31 de março, após a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), e ouviu 21 bancos. Foi feita, portanto, antes do "tarifaço" do governo americano às importações de outros países, que levou os mercados a projetarem queda na atividade econômica global e fez com que os juros futuros caíssem no Brasil.