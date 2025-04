Os resultados da Levi's para seu primeiro trimestre fiscal, encerrado em 2 de março, foram sólidos. A empresa divulgou lucros ajustados de US$ 0,38 por ação, superando as estimativas de US$ 0,28 por ação, de acordo com a FactSet. As vendas aumentaram 3% em relação ao ano anterior, para US$ 1,53 bilhão, um pouco abaixo das expectativas de US$ 1,54 bilhão.

As ações da Levi Strauss ganharam terreno nesta segunda-feira, 7, depois que a fabricante de jeans superou as expectativas de lucro e manteve suas previsões financeiras para o ano inteiro, excluindo os efeitos das novas e abrangentes tarifas de Donald Trump.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Mas o mais importante para os investidores é que a empresa reiterou sua orientação de ganhos e receitas para o ano fiscal de 2025, excluindo o impacto das novas tarifas.

A Levi's continua esperando ganhos por ação entre US$ 1,20 e US$ 1,25. Os analistas da FactSet estavam prevendo US$ 1,22 por ação. A receita será entre 1% e 2% menor do que em 2024, em linha com as projeções anteriores da empresa e com as expectativas dos analistas de uma queda de 1,2%.

"Estamos mantendo nossa orientação para 2025 para as linhas superior e inferior, que exclui qualquer impacto dos recentes anúncios de tarifas, e prevemos um impacto mínimo em nossa perspectiva de margem para o segundo trimestre", disse Harmit Singh, diretor financeiro e de crescimento da Levi's.

Às 19h00 (de Brasília), as ações da empresa subiam 1,93% no after hours de Nova York.