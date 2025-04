Juros: taxas curtas e intermediárias ficam de lado e longas sobem, com exterior no radar

Os juros futuros fecharam de lado até os vencimentos intermediários e com alta moderada nos longos, com ganho de inclinação para a curva. Os receios sobre os impactos do tarifaço nos EUA sobre a economia global continuaram ditando o comportamento dos ativos e hoje o debate sobre a possibilidade de queda dos preços dos combustíveis ganhou fôlego, em mais um dia de recuo nas cotações do petróleo. A taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 fechou em 14,700%, de 14,690% no ajuste de sexta-feira, e a o DI para janeiro de 2027 caiu de 14,23% para 14,21%. O DI para janeiro de 2029 terminou com taxa de 14,16%, de 14,07% no ajuste anterior. A curva local conseguiu se descolar parcialmente da abertura dos rendimentos dos Treasuries. A taxa da T-Note de 10 anos subia para além dos 4,20% no fim da tarde.

O dia começou tenso a partir do acionamento do circuit breaker na Bolsa de Tóquio e novos capítulos da novela das tarifas. O cenário aversão ao risco que penalizava o real e o Ibovespa chegou a se reverter pontualmente com relatos de que Trump estava considerando pausar as taxas por 90 dias, que foram desmentidos posteriormente pela Casa Branca. O dólar chegou a virar para baixo, com mínima na casa de R$ 5,81, mas depois voltou a subir, fechando aos R$ 5,9106, mas distanciando-se da máxima de R$ 5,9324. Mais tarde, Trump ameaçou aplicar taxação adicional a 50% a produtos chineses caso Pequim não remova até amanhã as tarifas retaliatórias de 34% contra os EUA. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Lin Jian, por sua vez, rebateu dizendo que "pressão e ameaças não são a maneira de lidar com o país" e que a China protegerá firmemente "seus direitos e interesses legítimos". O aumento agressivo das tarifas levou o Goldman Sachs a aumentar a probabilidade de recessão nos EUA nos próximos 12 meses de 35% para 45%, citando ainda a "incerteza política em níveis muito acima do pico da última guerra comercial". Sob a ponderação de que hoje é apenas a terceira sessão pós-anúncio das tarifas, o estrategista-chefe da BGC Liquidez, Daniel Cunha, diz que o dólar deve se enfraquecer no mundo todo se o tarifaço levar a economia americana à recessão, o que teria repercussão na dinâmica global. "Por motivos ruins, essa combinação desinflacionária deve vir a calhar para o Brasil, que é um país que ainda está subindo juros (de 10,5% para 14,25%)", afirma.